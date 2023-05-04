Министр соцразвития Подмосковья рассказала о мерах поддержки ветеранов ВОВ

Ветераны Великой Отечественной войны в Московской области получают все меры социальной поддержки. Об этом заявила министр социального развития региона Людмила Болатаева.
По ее словам, накануне ветеранам перечислили единовременную региональную выплату в размере от 15 до 25 тыс. рублей. Эта мера была приурочена к 78-й годовщине Великой Победы.
Также ветераны Подмосковья, являющиеся федеральными льготниками, получают полный пакет мер соцподдержки. Нуждающимся в санаторно-курортном лечении по медицинским показаниям оно предоставляется бесплатно. Кроме того, ветеранам полностью компенсируют оплату коммунальных услуг. Новые виды льготной поддержки назначаются им автоматически, пишет РИАМО.
Всего в Московской области проживает 28 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны.