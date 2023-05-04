Песков: Путин советовал Западу не кормить с рук международных террористов

Президент РФ Владимир Путин давно призывал Запад не поощрять деятельность международных террористов. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Таким образом представитель администрации российского лидера прокомментировал атаку беспилотников на Кремль. Он напомнил, что Путин в начале 2000-х годов во время активизации террористических движений в Чечне уже предупреждал Запад о последствиях поощрения подобной деятельности.
«Президент Путин неоднократно настоятельно обращался к западному сообществу и призывал их не кормить с руки международных террористов. Потому что рано или поздно они ударят по вам, говорил тогда президент Путин», — сказал Песков.
Как сообщила пресс-служба Кремля, удары дронов по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина рассматриваются как теракт. БПЛА были выведены из строя.