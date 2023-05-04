Соловьев объяснил, почему Россия не приняла меры в ответ на атаку по Кремлю

Россия оттягивает вопрос с ответными мерами в ситуации с атакой беспилотников на Кремль, организованных украинской стороной, из-за отъезда президента Владимира Зеленского в Северную Европу. Таким мнением поделился ведущий Владимир Соловьев в эфире своей авторской программы.
Атака на резиденцию российского лидера Владимира Путина была совершена в ночь на 3 мая. Кремль классифицировал эту провокацию как попытку теракта и покушения на главу РФ со стороны киевского режима.
Соловьев в эфире своего шоу пролил свет на истинную причину оттягивания Россией ответа на атаку по Кремлю. Он предположил, что подобное решение связано с отъездом Зеленского в Европу.
«А потому что трусливого Зеленского в Голландию сейчас отвезли. Его, видно, сейчас тупо будут прятать, потому что не хотят, чтобы что-то такое произошло», — объяснил Соловьев.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что руководство изучает различные варианты ответа на атаку по Кремлю. Он также рассказал, что Владимир Путин проявил спокойствие, узнав о теракте.