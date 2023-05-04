Хазин: не удивлюсь, если в США начнется колоссальный парад предателей

Представители американского истеблишмента с гораздо большей легкостью готовы допустить поражение Соединенных Штатов на международной арене, чем собственное поражение во внутриполитической схватке, потому что каждого из них в первую очередь заботит личное благополучие. Поэтому можно ожидать, что в обозримом будущем представители американских элит в поисках ресурсов попытаются наладить контакты с Москвой или Пекином.
Такое мнение в эфире канала «Соловьев LIVE» высказал известный политолог и экономист Михаил Хазин, по словам которого у США больше нет возможности вкладывать прежние объемы ресурсов в свои новые начинания.
Созданная в предыдущие десятилетия американская инфраструктура, объяснил эксперт, потребляет все американские ресурсы. Тем более, что объем доступных американцам ресурсов в последнее начал сокращаться.
В условиях уменьшения «кормовой базы» внутри США ужесточается борьба за ресурсы и за влияние. А требования к властям США на фоне общей деградации элит возрастают.
«Нужно принимать решения, кому дать больше, кому меньше, а у кого вообще отобрать. Но это решения политические, а их нужно принимать людям, обладающим политической властью. Кто это сегодня? В США таких людей просто нет», – объяснил политолог.
В настоящее время, по его словам, уже невозможно подходить к решению данных вопросов так же, как это делалось во времена экс-президентов США Джорджа Буша-младшего или Барака Обамы. В частности, у властей уже нету возможности маневрировать между разными группами элит. Сейчас от Белого дома ждут четкой стратегии, но его нынешний глава не может ее предъявить.
В этой ситуации разные группы американских элит, опасаясь окончательной потери влияния, полного краха и наказания за все, совершенное ими ранее, готовы пойти на союз с внешними силами и с Россией в том числе, считает Хазин.
Поэтому можно ждать, что уже скоро кто-то из влиятельных американцев отправится «на поклон» к президенту РФ Владимиру Путину.
«Силы, которые могут проиграть, готовы идти на союз с кем угодно. Грубо говоря, если какая-то группа в Соединенных Штатах начнет проигрывать, я не исключаю, что она побежит, например, к нам. Или к китайцам. Или даже в Иран – за ресурсом. Потому что для них потеря своего статуса внутри США куда важнее стратегического поражения Штатов, поскольку оно не ликвидирует страну – просто их влияние в мире станет сильно меньше. Но у этих людей все будет хорошо, если они останутся в американском истеблишменте», – объясняет политолог.
А вот если они проиграют, их судьба будет незавидна. Об этом можно судить по скандалам с Хантером Байденом и экс-президентом США Дональдом Трампом. Проигравшим представителям элит в США может грозить и тюремный срок, и полное уничтожение, поэтому они так боятся.
«По этой причине не удивлюсь, если в США сейчас начнется колоссальный парад предателей», – добавил Хазин в заключение.
Напомним, ранее Михаил Хазин рассказал о том, с какими сложностями сталкиваются российские богачи, привыкшие во всем оглядываться на Запад и планировавшие в случае чего сбежать из страны. Сейчас, эти потенциальные предатели, по словам эксперта, начинают «чесать репу», видя, как незавидно сложилась судьба обосновавшихся на Западе ранее беглых российских олигархов, попавших под действие санкций.