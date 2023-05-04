Хазин: не удивлюсь, если в США начнется колоссальный парад предателей

В настоящее время, по его словам, уже невозможно подходить к решению данных вопросов так же, как это делалось во времена экс-президентов США Джорджа Буша-младшего или Барака Обамы. В частности, у властей уже нету возможности маневрировать между разными группами элит. Сейчас от Белого дома ждут четкой стратегии, но его нынешний глава не может ее предъявить.