С Новым Годом!

«Наркоман бредит о ядерной бомбе»: Захарова осадила Зеленского после его выступления в Гааге

Политика
«Наркоман бредит о ядерной бомбе»: Захарова осадила Зеленского после его выступления в Гааге

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова высказалась насчет заявления украинского президента Владимира Зеленского о готовности инициировать последнюю войну в мире.

Дипломат поставила главу киевского режима в неудобное положение.

«Наркоман бредит о ядерной бомбе», — осадила Захарова Зеленского после его выступления в Гааге.

Ранее сообщалось, что мир на Украине не будет достигнут за счет территориальных компромиссов. Такой оценкой ситуации поделился украинский президент.

#ядерная бомба #захарова #зеленский