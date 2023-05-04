«Наркоман бредит о ядерной бомбе»: Захарова осадила Зеленского после его выступления в Гааге

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова высказалась насчет заявления украинского президента Владимира Зеленского о готовности инициировать последнюю войну в мире.
Дипломат поставила главу киевского режима в неудобное положение.
«Наркоман бредит о ядерной бомбе», — осадила Захарова Зеленского после его выступления в Гааге.
Ранее сообщалось, что мир на Украине не будет достигнут за счет территориальных компромиссов. Такой оценкой ситуации поделился украинский президент.