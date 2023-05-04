«Нужно разобраться, как это могло произойти»: Пригожин прокомментировал атаку дронов на Кремль

Россия не должна применять ядерное оружие в ответ на атаку дронов на Кремль. Об этом заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Он призвал разобраться в произошедшем и приложить усилия для развития технологий БПЛА в России.
Предприниматель ответил на запрос издания «Новый день». Журналисты попросили его объяснить, насколько оправданным было бы применение ядерного оружия в ответ на атаку беспилотников по Кремлю. По словам Пригожина, о применении таких ответных мер никакой речи идти не может.
«Нужно прежде всего на дыбу того, кто отвечает за борьбу с беспилотниками, разобраться как это могло произойти в принципе, а после этого приложить все усилия для того, чтобы мы стали ведущей державой в области развития технологий БПЛА и точно такими же беспилотниками отвечать», — заявил основатель «оркестра».
Украинские националисты предприняли попытку нанести удары по Кремлю в ночь на 3 мая. По данным пресс-службы администрации президента России Владимира Путина, Киев направил на Сенатский дворец два беспилотника.