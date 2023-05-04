Песков отказался комментировать слова Медведева о «ликвидации» Зеленского

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не стал комментировать слова заместителя главы Совета безопасности России Дмитрия Медведева относительно «ликвидации» киевской власти.
Ранее два украинских БПЛА нанесли удары по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина. Медведев, комментируя случившееся, заявил, что Москве следует приступить к «уничтожению» украинского лидера Владимира Зеленского и его подчиненных.
Песков в ходе общения с сотрудниками СМИ высказывать свое мнение по этому поводу отказался.
«Я оставлю без комментария этот вопрос», — заявил он.
Ранее Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин не будет выступать со специальным обращением на фоне атаки дронов на Кремль.