Песков: обращение Путина в свете атаки украинскими дронами на Кремль не планируется

Президент России Владимир Путин не готовит специальное обращение по телевидению в свете последних событий. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя атаку беспилотниками на Кремль.
По его словам, глава государства также не станет собирать экстренное заседание Совбеза. Он напомнил, что встреча членов Совета запланирована на пятницу. В ходе собрания может быть затронута тема с Кремлем, пояснил Песков.
Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов высказался об инциденте в российской столице. Москва даст ответ после оценки угрозы, созданной для российского руководства, отметил дипломат.