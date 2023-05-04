Бабкина считает, что Зайцев забрал с собой Валентина Юдашкина на тот свет

Напомним, что Зайцева не стало 30 апреля на 86-м году жизни. Художник-модельер скончался в результате кровотечения в желудочно-кишечном тракте, которое вызвала язва. Несмотря на то, что врачам удалось остановить геморрагию, дизайнер скончался.