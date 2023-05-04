Бабкина считает, что Зайцев забрал с собой Валентина Юдашкина на тот свет

Народная певица Надежда Бабкина посетила церемонию прощания с модельером Вячеславом Зайцевым. Артистка выразила мнение, что кутюрье забрал с собой на тот свет своего коллегу Валентина Юдашкина.
Артистка не раскрыла подробностей своих предположений, лишь отметив, что все задаются вопросом, когда что-то происходит.
«Создается такое ощущение, как будто Слава его пригласил с собой», — заявила Бабкина корреспондентам.
Напомним, что Зайцева не стало 30 апреля на 86-м году жизни. Художник-модельер скончался в результате кровотечения в желудочно-кишечном тракте, которое вызвала язва. Несмотря на то, что врачам удалось остановить геморрагию, дизайнер скончался.