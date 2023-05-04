Песков указал на причастность США к атаке украинских беспилотников на Кремль

США имеют непосредственное отношение к организации налета беспилотников на Кремль, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, попытки Киева и США снять с себя ответственность за произошедшее выглядят смехотворно.
«Мы хорошо знаем, что решения о таких действиях и о таких терактах принимаются не в Киеве, а именно в Вашингтоне», — сказал официальный представитель Кремля.
Более того, как подчеркнул Песков, даже цели таких атак определяют американские военные специалисты.