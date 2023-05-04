«Пытаются выскочить». Евстафьев рассказал о желании США выйти из украинского конфликта

Сообщения американских СМИ о том, что Киев якобы скрывает от западных союзников план предстоящего масштабного контрнаступления, указывают на попытки Соединенных Штатов постепенно выйти из конфликта.
Такое мнение в эфире радио Sputnik высказал кандидат политических наук, политолог Дмитрий Евстафьев.
Ранее издание Politico, ссылаясь на собственные источники, сообщило, что Киев, стремясь не допустить утечки секретных сведений, имеющих отношение к запланированному на весну наступлению, не посвящают западных партнеров в детали, чтобы не поставить под угрозу всю операцию.
«То, что сейчас говорят американцы, что [президент Украины Владимир] Зеленский секретничает, это очень интересный момент. Американцы начинают отстраиваться, – заявил по этому поводу Евстафьев. – Если контрнаступление не увенчается грандиозным успехом или хоть каким-нибудь успехом, то – сами виноваты, нам не сказали, все сделали сами и, как говорится, [президент США] Джо Байден не виноват. Это прямо сквозит».
Мнение, что американцы всеми силами стараются выбраться из украинского конфликта, становится доминирующим.
По мнению политолога, США пытаются загнать в этот конфликт немцев. А поляков и загонять не надо, они сами идут туда с большим удовольствием.
А вот немцев американцы палками заталкивают в этот конфликт в качестве тылового обеспечения, но сами при этом пытаются выйти оттуда хотя бы одной ногой, добавил Евстафьев.