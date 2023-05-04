Эксперт Бильгин оценил объем нового турецкого месторождения в 1 млрд баррелей нефти

Нефтяники обнаружили на юго-востоке Турции новое месторождение черного золота. Его потенциальный объем оценили в национальной трубопроводной компании. Об этом рассказал директор организации Мелих хан Бильгин.
Руководитель Турецкой нефтяной корпорации (TPAO) озвучил оценку в эфире телеканала CNN Turk. По его словам, потенциал месторождения в районе Габар составляет 1 млрд баррелей. Также сообщается о том, что мощность месторождения должна будет составить 100 тысяч баррелей в сутки.
Страна будет использовать это месторождение, чтобы отправлять сырье на экспорт. Об этом ранее объявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.