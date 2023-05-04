Руководство Shell: компания не получала средства от РФ за долю в «Сахалине-2»

Компания Shell еще не получила средства за участие в проекте «Сахалин-2» от российской стороны. Об этом заявила финансовый директор Shell Шинейд Горман.
По ее словам, платеж не был проведен, и компания сохраняет за собой свои законные права. Желание Shell покинуть российский рынок также сохраняется — нефтегазовый холдинг собирается продать свои предприятия перерабатывающего и нефтяного бизнеса в РФ.
Российские власти в апреле 2023 года разрешили продать долю в около 27,5% в операторе «Сахалинская энергия» проекта «Сахалин-2» компании «Новатэк». Стоимость доли составляет 94,8 миллиарда рублей.