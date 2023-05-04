Песков рассказал, как Путин отреагировал на атаку беспилотников на Кремль

Президент РФ Владимир Путин сохранил спокойствие и собранность, узнав об атаке дронов на Кремль. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Представитель администрации президента подчеркнул, что Путин всегда проявляет спокойствие, собранность и четкость в любых ситуациях.
«Поэтому в этом плане ничего нового не произошло», — объяснил Песков.
Атака дронов на резиденцию Владимира Путина была совершена в ночь на 3 мая. Кремль назвал эту провокацию терактом, спланированным украинской стороной. Следственный комитет России возбудил уголовное дело.