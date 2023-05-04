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МИД России: атака БПЛА на Кремль доказала нежелание Украины достичь мира

Политика
МИД России: атака БПЛА на Кремль доказала нежелание Украины достичь мира

Атака беспилотников на Кремль доказала нежелание украинской стороны достичь мира. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел РФ.

Внешнеполитическое ведомство отметило, что подобное преступление ждет «суровое и неотвратимое наказание».

«Преступные действия киевского режима еще раз подтверждают отсутствие у Киева стремления к миру и урегулированию конфликта политико-дипломатическим путем», — сказано в сообщении.

Ранее Министерство иностранных дел Китая заявило, что стороны конфликта на Украине должны избегать эскалации, которую может спровоцировать теракт с беспилотниками, атаковавшими Кремль.

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