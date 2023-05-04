МИД России: атака БПЛА на Кремль доказала нежелание Украины достичь мира

Атака беспилотников на Кремль доказала нежелание украинской стороны достичь мира. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел РФ.
Внешнеполитическое ведомство отметило, что подобное преступление ждет «суровое и неотвратимое наказание».
«Преступные действия киевского режима еще раз подтверждают отсутствие у Киева стремления к миру и урегулированию конфликта политико-дипломатическим путем», — сказано в сообщении.
Ранее Министерство иностранных дел Китая заявило, что стороны конфликта на Украине должны избегать эскалации, которую может спровоцировать теракт с беспилотниками, атаковавшими Кремль.