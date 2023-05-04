Эксперты объяснили, почему экономика РФ избежала апокалиптического сценария

Председатель правления ассоциации «Финансовые инновации» Роман Прохоров посоветовал изучить экономическое чудо 2022 года, рассказав, что даже на его даче в прошлом году начали строить дорогу, реализацию которой ранее откладывали 10 лет.Такая ситуация, по его словам, может быть связана с более строгим наблюдением за выполнением различных планов и проектов.

