Эксперты объяснили, почему экономика РФ избежала апокалиптического сценария

Краха российской экономики не произошло, и даже самые скептичные финансовые аналитики прекратили прогнозировать подобное развитие событий, передает «Деловой Петербург» со ссылкой на мнения экспертов.
Ведущий научный сотрудник лаборатории финансовых исследований Института экономической политики имени Е. Т. Гайдара Алексей Ведев годом ранее заявлял, что спад российской экономики в 2022 году составит до 9%, но на деле данный показатель не превысил и 2,1%.
Сейчас эксперт объясняет такую тенденцию необязательностью выполнения антироссийских санкций, и теперь представители Института Гайдара прогнозируют спад от 1% до 3,5%.
Председатель правления ассоциации «Финансовые инновации» Роман Прохоров посоветовал изучить экономическое чудо 2022 года, рассказав, что даже на его даче в прошлом году начали строить дорогу, реализацию которой ранее откладывали 10 лет.Такая ситуация, по его словам, может быть связана с более строгим наблюдением за выполнением различных планов и проектов.