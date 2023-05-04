Do Rzeczy: расширение НАТО за счет Украины может плохо кончиться для самого блока

Аналитик издания Do Rzeczy Лукаш Важеха поставил Североатлантический альянс перед неприятным фактом. Расширение НАТО за счет Украины может плохо кончиться для самого блока, констатировал автор материала.
По словам журналиста, больше всего пострадает польская сторона. Расширение Альянса приведет к военному столкновению Варшавы и Москвы, считает он.
«Украина в НАТО – это идея, чрезвычайно опасная для всей НАТО, а в особенности для Польши. В наших интересах не брать на себя обязательств, которые могут втянуть нас в конфликт с Россией», – поделился автор своим мнением.
Ранее сообщалось, что НАТО может заставить президента Украины Владимира Зеленского подписать мирное соглашение с Россией. Об этом заявил журналист CNN Ник Пэтон Уолш.