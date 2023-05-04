NOS: Зеленский прибыл в Международный уголовный суд в Гааге

Украинский президент Владимир Зеленский прибыл в Международный уголовный суд (МУС) в Гааге для встречи с его руководством. Об этом информирует Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS).
Зеленский находится в турне по странам Северной Европы. Глава киевского режима прибыл в Амстердам вечером 3 мая после визита в Финляндию.
«Пока неясно, что именно он там (в МУС. — Прим. ред.) будет делать и будет ли он выступать там с речью», — сообщает NOS.
Ранее член Палаты представителей Нидерландов Каролин ван дер Плас назвала визит Владимира Зеленского в Амстердам неуместным. Политик подчеркнула, что 4 мая жители страны отдают дань памяти жертвам Второй мировой войны.