Политик из Нидерландов ван дер Плас сочла неуместным визит Зеленского в Амстердам

Визит украинского президента Владимира Зеленского в Амстердам неуместен. Такое мнение выразила член Палаты представителей Нидерландов Каролин ван дер Плас.
Политик отметила, что каждое 4 мая жители королевства отдают дань памяти и уважения жертвам, павшим во Второй мировой войне. Она также сообщила, что отказалась от участия во встрече с Зеленским.
«Один день в году, когда мы вспоминаем наших жертв войны. Один день. Именно это должно быть в центре внимания 4 мая. Не Зеленский. Я думаю, что его визит очень неуместен», — написала ван дер Плас в Twitter.
Владимир Зеленский прибыл в Амстердам вечером 3 мая после визита в Финляндию. У него запланирована встреча с премьером королевства Марком Рютте.