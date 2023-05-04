Польский политик Пшидач вышел из себя из-за украинской повестки в СМИ

Украинская повестка в прессе начала утомлять западный истеблишмент. Свое раздражение по этой теме выразил руководитель бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач в интервью телеканалу Polsat.
Чиновник отметил, что украинский конфликт не может занимать главную роль в информационном поле. Он также обвинил президента Владимира Зеленского в «разогревании военной темы» во время визита в страны Северной Европы.
«Не может быть так, чтобы на первых страницах газет целый год была ситуация на Украине», — возмутился Пшидач.
Владимир Зеленский накануне посетил Финляндию, а в четверг, 4 мая, у главы государства запланирована встреча с премьером Нидерландов Марком Рютте в Амстердаме.