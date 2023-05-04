Крупные российские банки подняли ипотечные ставки

Например, Московский кредитный банк повысил ставку по ипотечному кредиту на строящуюся недвижимость на 0,8%, до 11,5%, и на «вторичку» на 0,55%, до 11%. «Совкомбанк» также поднял ставки по ипотеке на 0,5%, до 11,99% (при этом владельцы карты «Халва» могут взять такой кредит под 11,23%). Банк «Санкт-Петербург» увеличил ипотечную ставку по семейной ипотеке на 0,3%, до 5,65%, а на покупку первичного жилья — до 7,65%.