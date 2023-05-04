ВС РФ за сутки ликвидировали три группы украинских диверсантов на Купянском направлении

Подразделения Вооруженных сил России за минувшие сутки нейтрализовали сразу три диверсионно-разведывательные группы украинских националистов на Купянском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.
По его словам, активность проявляли бойцы 4-й и 92-й отдельных механизированных бригад ВСУ.
«В ходе боевых действий на Купянском направлении военнослужащими группировки "Запад" за сутки вскрыты и уничтожены три диверсионно-разведывательные группы», — рассказал офицер.
Кроме того, как уточнил Зыбинский, российские военные пресекли две попытки ротации противника у населенных пунктов Новомлынск и Крахмальное в Харьковской области.