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ВС РФ за сутки ликвидировали три группы украинских диверсантов на Купянском направлении

Армия
ВС РФ за сутки ликвидировали три группы украинских диверсантов на Купянском направлении

Подразделения Вооруженных сил России за минувшие сутки нейтрализовали сразу три диверсионно-разведывательные группы украинских националистов на Купянском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

По его словам, активность проявляли бойцы 4-й и 92-й отдельных механизированных бригад ВСУ.

«В ходе боевых действий на Купянском направлении военнослужащими группировки "Запад" за сутки вскрыты и уничтожены три диверсионно-разведывательные группы», — рассказал офицер.

Кроме того, как уточнил Зыбинский, российские военные пресекли две попытки ротации противника у населенных пунктов Новомлынск и Крахмальное в Харьковской области.

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