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Экс-депутат Рады Кива: пять слов Зеленского помогли бы Украине избежать конфликта

Политика
Экс-депутат Рады Кива: пять слов Зеленского помогли бы Украине избежать конфликта

Президент Украины Владимир Зеленский имел возможность избежать вооруженного конфликта на территории своей страны. Для этого ему было достаточно произнести всего пять слов, заявил бывший депутат Рады Илья Кива.

В своем Telegram экс-парламентарий привел недавнее заявление племянника 35-го президента США Джона Кеннеди Роберта. Родственник известного политика заявил, что украинский лидер после прихода к власти должен был произнести: «Я не вступаю в НАТО».

«В НАТО, конечно, никого не взяли, но войну, уничтожившую Украину, развязали. Провокатор основная роль клоуна», — заявил Кива.

Между тем 3 мая Зеленский посетил Нидерланды. Там он планирует встретиться с руководством Международного уголовного суда.

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