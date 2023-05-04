Президент Украины Владимир Зеленский имел возможность избежать вооруженного конфликта на территории своей страны. Для этого ему было достаточно произнести всего пять слов, заявил бывший депутат Рады Илья Кива.
В своем Telegram экс-парламентарий привел недавнее заявление племянника 35-го президента США Джона Кеннеди Роберта. Родственник известного политика заявил, что украинский лидер после прихода к власти должен был произнести: «Я не вступаю в НАТО».
«В НАТО, конечно, никого не взяли, но войну, уничтожившую Украину, развязали. Провокатор — основная роль клоуна», — заявил Кива.
Между тем 3 мая Зеленский посетил Нидерланды. Там он планирует встретиться с руководством Международного уголовного суда.