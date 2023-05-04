США могли организовать атаку на Кремль, как и диверсии на «Северных потоках». След Белого дома в обеих провокациях против России увидели читатели китайского издания Tencent.
Атака дронов на резиденцию президента РФ Владимира Путина была совершена в ночь на 3 мая. Кремль назвал эту провокацию терактом и покушением на главу государства, передает «ПолитРоссия».
Многие читатели Tencent заявили, что призывы депутатов Госдумы и политиков к уничтожению киевского режима являются оправданными. По словам пользователей, атаку организовали США, известные террористическими преступлениями в Ираке, Иране и других уголках мира.
«Инцидент со стиральным порошком, послужившим поводом для войны в Ираке, убийства иранских журналистов и генералов, а также подрыв газопроводов "Северный поток" — все это террористическая деятельность, организованная Соединенными Штатами!» — воскликнул один из пользователей.
«Боюсь, это снова янки», — добавил другой читатель.
Ранее Министерство иностранных дел Китая заявило, что стороны конфликта на Украине должны избегать эскалации, которую может спровоцировать теракт с беспилотниками, атаковавшими Кремль.