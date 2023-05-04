Авторы 19FortyFive назвали Джилл Байден истинным президентом США

Стало известно, кто на самом деле руководит Соединенными Штатами Америки. Имя истинного лидера страны озвучил журналист Брэндон Вейхерт в материале для 19FortyFive.
По мнению автора издания, хозяин Белого дома Джо Байден в действительности не управляет своей страной. Настоящим президентом США является его супруга Джилл, которая оказывает сильное влияние на мужа.
«Настоящая власть — это Джилл Байден, первая неизбранная женщина-президент Америки. И это должно вас сильно пугать», — отметил обозреватель.
Ранее экс-глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что США стоят на пороге новой Великой депрессии. Вина за это, по словам политика, лежит на Джо Байдене.