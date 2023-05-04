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Авторы 19FortyFive назвали Джилл Байден истинным президентом США

Политика
Авторы 19FortyFive назвали Джилл Байден истинным президентом США

Стало известно, кто на самом деле руководит Соединенными Штатами Америки. Имя истинного лидера страны озвучил журналист Брэндон Вейхерт в материале для 19FortyFive.

По мнению автора издания, хозяин Белого дома Джо Байден в действительности не управляет своей страной. Настоящим президентом США является его супруга Джилл, которая оказывает сильное влияние на мужа.

«Настоящая власть — это Джилл Байден, первая неизбранная женщина-президент Америки. И это должно вас сильно пугать», — отметил обозреватель.

Ранее экс-глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что США стоят на пороге новой Великой депрессии. Вина за это, по словам политика, лежит на Джо Байдене.

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