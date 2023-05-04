Эксперт Стритцель рассказал о методах уничтожения танков Leopard бойцами ВС РФ

Обозреватель немецкого издания Bild Бьорн Стритцель рассказал о том, какими средствами российского производства бойцы ВС РФ смогут уничтожать западные танки Leopard в зоне проведения спецоперации.
По его словам, для противодействия российские военные могут применить управляемые ракеты ПТРК семейства «Корнет», а также более старые комплексы, например Конкурс», «Метис» и «Фагот».
«Пробивная способность управляемых ракет с тандемным кумулятивным зарядом иногда превышает один метр броневой стали», — говорится в статье.
Стритцель добавил, что российской стороне можно задействовать ударные вертолеты Ка-52, Ми-28 и Ми-35, противотанковые мины ТМ-62, танки Т-72Б3М, Т-80БВМ и Т-90А/М, а также противотанковые ракеты семейства 2А46.