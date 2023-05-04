Новак: Россия сокращает нефтедобычу на 500 тыс. баррелей в сутки от уровня февраля

Россия сокращает нефтедобычу на 500 тыс. баррелей в сутки от объема февраля текущего года, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
Ранее о сокращении добычи топлива заявили несколько стран ОПЕК и ОПЕК+. В частности, речь идет о Саудовской Аравии, которая также намерена снизить добычу ресурса на 500 тыс. баррелей в сутки.
Соответствующее решение приняли и другие государства: ОАЭ (144 тыс. баррелей) Кувейт (128 тыс. баррелей), Алжир (48 тыс. баррелей), Оман (40 тыс. баррелей) и другие. Данная тенденция должна стабилизировать мировой рынок нефти.