Российские IT-компании призвали Минцифры упростить прием иностранных граждан на работу

Представители российских IT-компаний обратились в Минцифры России с просьбой упростить процедуру приема на работу для иностранных граждан. Об этом заявил президент некоммерческого партнерства «Руссофт» Валентин Макаров.
Макаров подчеркнул, что необходимость в упрощении процедуры найма иностранцев обусловлена дефицитом кадров. Основным препятствием для трудоустройства остается сложная процедура получения разрешения на работу в России, считает он. При этом требование о наличии такого документа распространяется даже на тех сотрудников, которые работают в российских компаниях дистанционно, сообщает издание «Коммерсант».
Представители Минцифры России заявили, что в настоящее время ведомство реализует обширный комплекс мер по поддержке IT-кадров, в том числе и для привлечения иностранных специалистов. В частности для них была упрощена процедура получения вида на жительство.