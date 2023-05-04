Российские IT-компании призвали Минцифры упростить прием иностранных граждан на работу

Макаров подчеркнул, что необходимость в упрощении процедуры найма иностранцев обусловлена дефицитом кадров. Основным препятствием для трудоустройства остается сложная процедура получения разрешения на работу в России, считает он. При этом требование о наличии такого документа распространяется даже на тех сотрудников, которые работают в российских компаниях дистанционно, сообщает издание «Коммерсант».