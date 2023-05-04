Сальдо: ВС РФ жестко пресекают активность украинских националистов в Херсонской области

Подразделения Вооруженных сил России регулярно наносят артиллерийские удары по расположениям ВСУ, мешая активности противника в Херсонской области, сообщил врио главы региона Владимир Сальдо.
В своем Telegram-канале он отметил, что силы противовоздушной обороны также перехватили четыре украинских беспилотника, которые были нацелены на гражданскую инфраструктуру.
«Наши военные жестко пресекают все попытки противника активизироваться в Херсонской области. Артиллерия громит врага в местах скопления и при перемещениях», — сообщил Сальдо.
В связи с этим он предостерег ВСУ от попыток наступления в Херсонской области. По словам государственного деятеля, такая авантюра лишь обернется для украинских войск новыми потерями.