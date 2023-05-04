«Достаточно наглая Украина». Как Запад прикрывает главного виновника атаки на Кремль

Атака двух беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на главную резиденцию российского президента Владимира Путина взбудоражила весь мир. В Кремле инцидент расценивают как «спланированную террористическую акцию» Украины — покушение на главу государства в преддверии праздника Дня Победы и парада 9 Мая.
Киев официально вину не признал, что, судя по всему, позволило иностранным СМИ попытаться каким-то образом оправдать теракт. Среди версий произошедшего западные журналисты выдвигают как якобы имитацию атаки Москвой, чтобы отвлечь внимание от СВО или потенциальной мобилизации, так и цитируют абсурдные высказывания политиков про некие «местные силы сопротивления».
К слову, автор последнего заявления — советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк — по-прежнему придерживается позиции невиновности Киева, однако резко поменял интерпретацию случившегося. Видео с атакой, по его мнению, — абсолютная «инсценировка».
Напомним, инцидент произошел в ночь со 2 на 3 мая. По информации телеканала «ТВ Центр», первый беспилотник взорвался над Сенатским дворцом в 2:27 мск, на крыше здания начался пожар, а второй — в 2:43, обломки БПЛА упали на территорию Кремля. Президент Украины Владимир Зеленский, неожиданно отправившийся с визитом в Финляндию, не признал причастность Киева к атаке.
ВСУ якобы сражаются на «собственной территории» и не располагают достаточным количеством оружия для того, чтобы «использовать его повсюду», заверил политик. Москва же оставила за собой право ответных мер — где и когда посчитает нужным.
Реакция западной прессы
Большинство версий западных СМИ складывается вокруг невиновности Киева. Официального признания атаки — нет, а значит, инициатором якобы стала Россия. Например, агентство Bloomberg сообщает, что госсекретарь США Энтони Блинкен отнесся к обвинениям Кремля с «очень большим скептицизмом».
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер и вовсе намекнула, что за произошедшим стоит российская сторона, потому что ранее Москва, по ее словам, была замечена в инцидентах под «фальшивым флагом». В то же время представитель американской администрации оправдалась, что Соединенные Штаты, «безусловно, не поощряют и не позволяют Украине наносить удары за ее пределами».
Корреспонденты The Washington Post (WP) охарактеризовали заявление Кремля, как «подстрекательское обвинение», которое Киев «решительно опроверг». Ссылаясь на высказывания официальных лиц Украины, газета предполагает, что Россия может использовать попытку покушения на Путина в центре Москвы в качестве предлога для дальнейшей эскалации конфликта.
«Инцидент мог быть атакой под чужим флагом, инсценированной Россией, другие аналитики предположили, что это может быть жест со стороны Украины, наносящей удар по выдающемуся символу российской государственной власти», — приводит версии WP.
Зарубежная пресса, в частности, ссылается и на то, что утверждения Кремля ничем не подкреплены. Правда, то же самое можно и сказать про заявление Зеленского — для опровержения нужны неоспоримые факты.
Впрочем, западные аналитики уповают на невиновность Украины, говоря о попытках Москвы отвлечь внимание от контрнаступления ВСУ или последующей волне мобилизации в России. Журналисты газеты The Daily Telegraph и вовсе рассуждают, какой бы еще способ «раздуть национальную истерию» мог бы использовать Кремль.
«Нытье Кремля по поводу удара беспилотника не заслуживает никакого сочувствия», — весьма недипломатично отреагировал бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес.
На фоне бесчисленного количества статьей, авторы которых не верят в подлинность видеороликов с атакой на Кремль, явно выделяется публикация The New York Times. Редакция газеты не сомневается, что два фрагмента, снятых с разных ракурсов, показывают один и тот же взрыв.
США ни при чем?
Тем временем Politico выяснило, что администрация президента США Джо Байдена заранее не знала о готовящейся атаке на кремлевскую резиденцию российского лидера. Если за инцидентом действительно стоит Украина, у Белого дома «не было никаких предварительных сведений», утверждают анонимные источники.
«В Белом доме все еще работают над тем, чтобы подтвердить, была ли предполагаемая атака заказана Киевом, проведена мошеннической проукраинской группировкой или операцией под чужим флагом России. <...> Эксперты скептически относятся к тому, что Украина является достаточно наглой, чтобы попытаться убить Путина в российской столице», — отмечает издание, называя версию с покушением «смехотворной».
Впрочем, совершенно очевидно, что произошедший инцидент — попросту неудавшаяся совместная операция США и Украины, полагает гендиректор коммуникационного агентства «Маркелов Групп», политолог Сергей Маркелов. В беседе с «Политикой Сегодня» эксперт назвал отговорки Вашингтона «болтовней» и продолжением «пропагандистских игр».
«Украине ни сил, ни средств, ни мозгов не хватит для проведения такой операции. Безусловно, исполнитель Украина, а за разработкой абсолютно точно стоят США. Технологии, разработка — все партнерское, то есть американское, а инструментальное исполнение — да, Украина», — констатировал политолог.
Маркелов уверен, что виновники покушения на Путина понесут заслуженную ответственность, при этом ответ не будет очевидным. Россия, как продолжил эксперт, «большая, мудрая и крепкая» держава, которая никогда не будет «изображать из себя истерическую» страну.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва решительно осуждает террористические действия, а виновные будут наказаны. По словам дипломата, за преступления «киевского режима», в первую очередь, ответят Вашингтон, Лондон и «натовские создатели и кураторы». Подробнее — в материале «ПС».