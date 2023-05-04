«Достаточно наглая Украина». Как Запад прикрывает главного виновника атаки на Кремль

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер и вовсе намекнула, что за произошедшим стоит российская сторона, потому что ранее Москва, по ее словам, была замечена в инцидентах под «фальшивым флагом». В то же время представитель американской администрации оправдалась, что Соединенные Штаты, «безусловно, не поощряют и не позволяют Украине наносить удары за ее пределами».