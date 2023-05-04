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Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: решение атаковать Кремль стало роковой ошибкой Зеленского

Политика
Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: решение атаковать Кремль стало роковой ошибкой Зеленского

Украинский лидер Владимир Зеленский допустил роковую ошибку, когда решил атаковать Кремль боевыми беспилотниками. Такую оценку произошедшему дал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

По словам экс-разведчика, в последний раз нечто подобное пыталась провернуть нацистская Германия. Позже СССР уничтожил эту угрозу, напомнил он в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Нельзя напасть на Москву накануне празднования победы над нацистами и ожидать, что это останется без ответа», — уверен Джонсон.

В завершение эксперт предрек киевскому режиму серьезные проблемы. По его словам, инцидент лишь сильнее сплотит россиян.

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