Украинский лидер Владимир Зеленский допустил роковую ошибку, когда решил атаковать Кремль боевыми беспилотниками. Такую оценку произошедшему дал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
По словам экс-разведчика, в последний раз нечто подобное пыталась провернуть нацистская Германия. Позже СССР уничтожил эту угрозу, напомнил он в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
«Нельзя напасть на Москву накануне празднования победы над нацистами и ожидать, что это останется без ответа», — уверен Джонсон.
В завершение эксперт предрек киевскому режиму серьезные проблемы. По его словам, инцидент лишь сильнее сплотит россиян.