Бывшая узница концлагеря рассказала, как нацисты облучали радиацией детей ради экспериментов

Нацистские врачи в годы Великой Отечественной войны подвергали детей рентгеновскому облучению. Об этом рассказала бывшая узница концлагеря «Норд» в Кенигсберге в Любовь Платонова.
Она была рождена в лагере «Норд» в мае 1944 года. Однако сотрудники отняли девочку у матери, чтобы поселить в детский блок. Платонова поделилась страшными подробностями о зверствах нацистов.
«То, что я знаю точно, — что нас, детей, облучали рентгеном, это документально известно», — рассказала она в беседе с РИА Новости.
Женщина считает, что выжить ей помогло лишь чудо. По статистике, в нацистских лагерях погибали девять из десяти детей. Оставшихся в живых спасли советские воины, освободившие лагерь.