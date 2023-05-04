Die Welt: НАТО в страхе перед Россией решила поменять стратегию

Страны — участницы НАТО в страхе перед Россией решили поменять основную стратегию. Об этом пишет немецкая газета Die Welt (Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ ограничил в России доступ к сайту).
Изначально Североатлантический альянс придерживался принципа дислокации небольших сил на восточном фланге для «устрашения» России. Но прибалтийские страны начали опасаться возможной атаки со стороны РФ. По этой причине НАТО приняла решение поменять стратегию.
«Это потребует долговременного размещения крупных контингентов НАТО на восточной границе», — сказано в материале.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что России придется прибегнуть к военно-технологическим мерам для сдерживания НАТО на северных границах страны.