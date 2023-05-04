Эксперты Высшей школы экономики назвали города России с самыми живописными видами

Эксперты Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ рассказали туристам о небольших городах России с самыми живописными пейзажами.
В первую очередь путешественникам посоветовали посетить город во Владимирской области Гороховец, который расположен на холмистом берегу реки Клязьмы. По словам специалистов, он поражает обилием деревянных ярких домиков с кружевными наличниками. Также Гороховец называют столицей каменных палат, поскольку здесь сохранилось большое количество таких построек допетровской Руси.
Вторым городом оказался Торжок — один из старейших населенных пунктов России, расположенный в Тверской области. Тверецкая набережная переносит гостей региона в купеческую атмосферу XIX века.
Кроме того, россиянам порекомендовали приехать в Плес Ивановской области, который увековечил на своих полотнах живописец Исаак Левитан. Говорят, что город сохранился почти таким же, каким видел его художник — малоэтажным, разноцветным и деревянным, пишет РИА Новости.
Российским туристам ранее назвали среднюю стоимость проживания в отелях страны в июле. Отмечается, что цены вырастут практически на 8-15%, сообщает телеканал «360».