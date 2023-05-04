Эксперты Высшей школы экономики назвали города России с самыми живописными видами

Кроме того, россиянам порекомендовали приехать в Плес Ивановской области, который увековечил на своих полотнах живописец Исаак Левитан. Говорят, что город сохранился почти таким же, каким видел его художник — малоэтажным, разноцветным и деревянным, пишет РИА Новости.