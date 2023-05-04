AFP: Зеленский встретится с руководством Международного уголовного суда в Нидерландах

Президент Украины Владимир Зеленский планирует встретиться с руководством Международного уголовного суда (МУС) в рамках поездки в Нидерланды. Об этом информирует агентство Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Сергея Никифорова.
Зеленский прибыл в Нидерланды вечером 3 мая. Президент также планирует встретиться с главой правительства страны Марком Рютте.
Накануне Владимир Зеленский посетил Финляндию с необъявленным визитом. Там он провел переговоры с премьер-министрами стран Северной Европы.