Началась траурная церемония прощания с модельером Вячеславом Зайцевым

Напомним, что дизайнер ушел из жизни 30 апреля на 86-м году жизни. Модельер скончался из-за кровотечения в желудке, вызванной язвой. Несмотря на экстренную госпитализацию из его дома-студии в Щелково, врачам не удалось его спасти.