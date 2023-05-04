С Новым Годом!

Началась траурная церемония прощания с модельером Вячеславом Зайцевым

Шоу-бизнес
Началась траурная церемония прощания с модельером Вячеславом Зайцевым

Траурная церемония прощания с народным художником Российской Федерации Вячеславом Зайцевым началась в подмосковном городе Щелково. Проводить модельера в последний путь пришли близкие, коллеги и поклонники.

Церемония прощания с известным художником модельером проходит в открытом формате. Гражданская панихида началась в Соборе Троицы Живоначальной. После отпевания Зайцева похоронят на Жегаловском кладбище в Московской области.

Напомним, что дизайнер ушел из жизни 30 апреля на 86-м году жизни. Модельер скончался из-за кровотечения в желудке, вызванной язвой. Несмотря на экстренную госпитализацию из его дома-студии в Щелково, врачам не удалось его спасти.

#зайцев #церемония прощания #щелково