Началась траурная церемония прощания с модельером Вячеславом Зайцевым

Траурная церемония прощания с народным художником Российской Федерации Вячеславом Зайцевым началась в подмосковном городе Щелково. Проводить модельера в последний путь пришли близкие, коллеги и поклонники.
Церемония прощания с известным художником модельером проходит в открытом формате. Гражданская панихида началась в Соборе Троицы Живоначальной. После отпевания Зайцева похоронят на Жегаловском кладбище в Московской области.
Напомним, что дизайнер ушел из жизни 30 апреля на 86-м году жизни. Модельер скончался из-за кровотечения в желудке, вызванной язвой. Несмотря на экстренную госпитализацию из его дома-студии в Щелково, врачам не удалось его спасти.