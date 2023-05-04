Захарова обвинила западных кураторов в преступлениях киевского режима

По словам дипломата, именно Запад уничтожил законную власть на Украине, заменив ее бандитами и авантюристами. Регулярное снабжение оружием и боеприпасами внушило им чувство вседозволенности. Кроме того, Киеву обеспечили политическое прикрытие и военное сопровождение, резюмировала она.