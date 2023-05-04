Ответственность за преступления, совершенные киевским режимом, лежит на плечах вашингтонских, лондонских и натовских кураторов. К такому выводу пришла официальный представитель МИД России Мария Захарова.
По словам дипломата, именно Запад уничтожил законную власть на Украине, заменив ее бандитами и авантюристами. Регулярное снабжение оружием и боеприпасами внушило им чувство вседозволенности. Кроме того, Киеву обеспечили политическое прикрытие и военное сопровождение, резюмировала она.
Напомним, в ночь на 3 мая на Кремль была совершена атака беспилотниками. Президент РФ Владимир Путин не пострадал. Официальная Москва заявила, что оставляет за собой право ответить на теракт.