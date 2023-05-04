Антироссийская провокация коллективного Запада и киевского режима против Кремля доказала необходимость и неизбежность победы Вооруженных сил РФ в спецоперации на Украине. Таким мнением поделился публицист Давид Нармания.
В материале для РИА Новости эксперт отметил, что Киев не мог принять решение об атаке беспилотников на Кремль самостоятельно. По его словам, за терактом стоят западные страны.
«Никаких красных линий уже не осталось. Даже рубиновые — и те перешли», — подчеркнул публицист.
Нармания утверждает, что Украина, подстрекаемая США и их союзниками, представляет для России угрозу. По этой причине единственным возможным ответом Кремля может стать уничтожение киевского режима, объяснил он.
«Поэтому у России нет и не было никакого выбора, кроме победы. А за победу надо сражаться», — заключил Нармания.
Атака дронов на резиденцию президента РФ Владимира Путина была совершена в ночь на 3 мая. Кремль назвал эту провокацию терактом, спланированным украинской стороной. Следственный комитет России возбудил уголовное дело.