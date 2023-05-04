Глава Киргизии Жапаров посетит Парад Победы в Москве

Поездка президента Киргизии Садыра Жапарова в Москву по случаю Дня Победы состоится, несмотря на недавнюю атаку на Кремль. Об этом рассказали в пресс-службе политика.
Визит главы государства в российскую столицу был намечен на 8- мая. Сообщается, что Жапаров все же посетит военный парад на Красной площади, как было запланировано.
Напомним, в ночь на 3 мая киевский режим совершил атаку беспилотными летательными аппаратами на Кремль. В результате теракта пострадала крыша резиденции. Президент РФ Владимир Путин не пострадал, сообщили в Кремле.