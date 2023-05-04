Бывшую невестку экс-президента Казахстана Назарбаева приговорили к семи годам заключения

Суд в Казахстане вынес приговор бывшей жене племянника президента Нурсултана Назарбаева. Гульмира Сатыбалды признана виновной в самоуправстве и организации похищения человека. Ей назначено 7 лет лишения свободы. Кроме того, будет внесено представление о лишении госнаграды.
В марте прошлого года Сатыбалды была задержана по делу о рейдерском захвате бизнеса, где потерпевшими выступали два предпринимателя. На скамье подсудимых также оказались еще двое — водитель и исполнитель похищения. Они приговорены к 7 и 5 годам лишения свободы соответственно.
Бывший муж Сатыбалды, Кайрат Сатыбалды, в сентябре прошлого года получил 10 лет колонии по делу о злоупотреблении должностными полномочиями и хищении денег из «Казахтелекома».