Бывшую невестку экс-президента Казахстана Назарбаева приговорили к семи годам заключения

В марте прошлого года Сатыбалды была задержана по делу о рейдерском захвате бизнеса, где потерпевшими выступали два предпринимателя. На скамье подсудимых также оказались еще двое — водитель и исполнитель похищения. Они приговорены к 7 и 5 годам лишения свободы соответственно.