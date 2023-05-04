Читатели китайского издания «Гуаньча» вывели официальный Вашингтон на чистую воду. Они уличили Правительство Соединенных Штатов в организации атаки беспилотников на Кремль.
По словам комментаторов, американская сторона могла преследовать свою выгоду в эскалации конфликта на Украине таким образом.
«Есть только одна истина: это сделали Соединенные Штаты или Великобритания, и цель на самом деле состояла не в том, чтобы убить (президента России Владимира. — Прим. ред.) Путина, а в том, чтобы стимулировать Россию к продолжению конфликта с Украиной», — сделали читатели неутешительные для киевского режима выводы.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский поговорил по телефону с премьером Канады Джастином Трюдо. Политики обсудили ситуацию, связанную с безопасностью вокруг украинских границ и предоставление стране финансовой помощи.