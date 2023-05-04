ВЦИОМ сообщил, что большинство россиян связывают День Победы с военным парадом

Кроме того, 45% ассоциируют День победы с Вечным огнем, а 43% связывают праздник с музыкой и песнями военных лет. У 38% 9 Мая ассоциируется с торжественным салютом, а у 33% — со знаменем Победы, передает РИА Новости.