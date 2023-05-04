ВЦИОМ сообщил, что большинство россиян связывают День Победы с военным парадом

Большинство россиян связывают День Победы с военным парадом. Об этом сообщили специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения.
Такой ответ дали 63% респондентов. О том, что 9 Мая ассоциируется с георгиевской ленточкой, сообщили 58% россиян, а 54% связали праздник с акцией «Бессмертный полк».
Кроме того, 45% ассоциируют День победы с Вечным огнем, а 43% связывают праздник с музыкой и песнями военных лет. У 38% 9 Мая ассоциируется с торжественным салютом, а у 33% — со знаменем Победы, передает РИА Новости.
Телеканал «360» рассказал о погоде на День Победы в Москве. Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что днем воздух прогреется до +12…+17 градусов.