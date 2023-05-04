РИА Новости: Запад решил воспользоваться политэмигрантами в борьбе с Россией

Запад в этой ситуации не останется в стороне, считает аналитик. США и их союзники попытаются превратить политэмигрантов из России в своих пешек. Так, по словам Акопова, бежавшие с родины уже создали готовые структуры и декларации, которые могут пригодиться противникам РФ.