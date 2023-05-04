РИА Новости: Запад решил воспользоваться политэмигрантами в борьбе с Россией

Коллективный Запад видит в российских политических эмигрантах оружие для противостояния с РФ. Об этом пишет публицист Петр Акопов.
Специалист в статье для РИА Новости отметил, что недавно в Берлине под руководством олигарха Михаила Ходорковского✱ (признан в РФ иноагентом) была подписана декларация так называемых «российских Демократических сил». В документе сказано, что власть президента Владимира Путина якобы является «нелегитимной и преступной», поэтому должна быть уничтожена.
Запад в этой ситуации не останется в стороне, считает аналитик. США и их союзники попытаются превратить политэмигрантов из России в своих пешек. Так, по словам Акопова, бежавшие с родины уже создали готовые структуры и декларации, которые могут пригодиться противникам РФ.
«Дело в том, что декларация принималась не просто так, а с прицелом на будущее — с претензией на то, чтобы представлять "Россию будущего" в переговорах с западными державами», — утверждает публицист.
Примечательно, что спустя некоторое время на Кремль была организована атака дронов. Теракт мог быть совершен как украинскими спецслужбами, так и «украинствующими» в самой России, считает Акопов.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами