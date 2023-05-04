Марочко: ВСУ с трудом и потерями перебрасывают силы на Краснолиманском направлении

Командование украинских войск с большим трудом и потерями ведет ротацию личного состава на Краснолиманском направлении. Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По его словам, в течение последних трех дней зафиксирована переброска солдат ВСУ позициях переднего края. Российская армия регулярно наносит удары по силам противника.
«Ротация идет с большим трудом, потерями и задержками из-за постоянного огневого воздействия наших войск», — добавил офицер.
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