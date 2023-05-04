РИА Новости: статус «жертвы режима» увеличивает шансы Трампа на выборах президента США

Сразу несколько женщин обвинили бывшего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в действиях насильственного характера в то время, как он претендует на новый срок в Белом доме. Какие перспективы имеет политик, следует из материала РИА Новости.
Как известно, бывшая обозревательница журнала Elle Элизабет Джин Кэрролл обвинила Дональда Трампа в изнасиловании. По словам женщины, это произошло в 1996-м году. Кэрролл заговорила об этом спустя 20 лет после того, как в США набрало обороты движение #MeToo. Сам Трамп отрицает все обвинения и считает действия Джин «полной аферой».
«Она полностью выдумала историю о том, что я встретил ее у дверей этого переполненного нью-йоркского универмага и через несколько минут «поверг ее в обморок». Это розыгрыш и ложь», — заявил политик.
Кэрролл уже подала в суд на Трампа, она даст показания в американском суде в четверг. При этом СМИ не исключают, что скоро бывший президент столкнется с новыми обвинениями от женщин из его «послужного списка». В частности, показания против него могут дать автор журнала People Наташа Стойнофф и некая Джессика Лидс.
Защита Трампа ссылается на политическую подоплеку дела и «эффект домино». Юристы уверены, что все началось после процесса о выплатах порнозвезде Сторми Дэниэлс. Вместе с этим в США продолжаются разбирательства по теме штурма Капитолия в позапрошлом году.
Примечательно, что статус «жертвы режима» только играет на руку Трампу. Результаты опроса CBS News показали, что большинство американцев готовы проголосовать за политика на выборах. Более того, даже если Трампа осудят, это не помешает ему побороться за президентский пост.