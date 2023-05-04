РИА Новости: статус «жертвы режима» увеличивает шансы Трампа на выборах президента США

Кэрролл уже подала в суд на Трампа, она даст показания в американском суде в четверг. При этом СМИ не исключают, что скоро бывший президент столкнется с новыми обвинениями от женщин из его «послужного списка». В частности, показания против него могут дать автор журнала People Наташа Стойнофф и некая Джессика Лидс.