Иностранные наемники на Украине имеют гораздо меньше прав, чем остальные военнослужащие. Об этом сообщил бывший немецкий наемник Йонас Краценберг в беседе с порталом t-online.
Как отмечает боец, армия ФРГ гораздо более профессиональна, чем ВСУ. Украинские военные непостоянны в своих решениях. Помимо этого, на местах процветает коррупция.
«А некоторым подразделениям не хватает воли для лучшей самоорганизации», — сказал он.
Немецкий наемник пожаловался на незначительное денежное довольствие, и невозможность оспаривать решения руководства ввиду языкового барьера между служащими. Многие из тех, кто представлялся различными военными специалистами, в действительности никогда не служили в армии. Украинские командиры видят в иностранцах лишь пушечное мясо.