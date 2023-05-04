Немецкий солдат Краценберг заявил об ужасном отношении ВСУ к иностранным наемникам

Немецкий наемник пожаловался на незначительное денежное довольствие, и невозможность оспаривать решения руководства ввиду языкового барьера между служащими. Многие из тех, кто представлялся различными военными специалистами, в действительности никогда не служили в армии. Украинские командиры видят в иностранцах лишь пушечное мясо.