Водителя и фельдшера скорой госпитализировали после аварии под Саратовом

Авария с участием кареты скорой помощи произошла в Балашовском районе Саратовской области. Двум сотрудникам медицинской бригады понадобилась помощь коллег, сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин.
В скорую помощь врезался легковой автомобиль, в результате чего травмы получили фельдшер и водитель. Пострадавших доставили в Балашовскую районную больницу. Врачи оценили их состояние как средней степени тяжести.
Оперативный комментарий журналистам дала пресс-служба регионального ГИБДД. Столкновение транспортных средств произошло на трассе Пенза — Балашов — Михайловка недалеко от населенного пункта Большой Мелик в 23.50 по местному времени.