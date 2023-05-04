Украинские войска рано утром обстреляли Брянскую область

Вооруженные силы Украины нанесли удар по населенному пункту Полевые Новоселки Суземского района Брянской области. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Александр Богомаз.
Один местный житель пострадал, повреждены несколько домовладений, обошлось без жертв. Местами нарушено энергоснабжение. На месте происшествия уже работают экстренные службы, восстановления подачи электроэнергии ожидается в ближайшее время.
Ранее украинский беспилотник атаковал нефтебазу в Краснодарском крае. В результате случился пожар, площадь которого составила 1200 квадратных метров.