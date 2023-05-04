С Новым Годом!

Украинские войска рано утром обстреляли Брянскую область

Происшествия
Украинские войска рано утром обстреляли Брянскую область

Вооруженные силы Украины нанесли удар по населенному пункту Полевые Новоселки Суземского района Брянской области. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Александр Богомаз.

Один местный житель пострадал, повреждены несколько домовладений, обошлось без жертв. Местами нарушено энергоснабжение. На месте происшествия уже работают экстренные службы, восстановления подачи электроэнергии ожидается в ближайшее время.

Ранее украинский беспилотник атаковал нефтебазу в Краснодарском крае. В результате случился пожар, площадь которого составила 1200 квадратных метров.

#суземский район #александр богомаз #брянская область #всу