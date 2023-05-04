Китайские аналитики назвали цель атаки украинских беспилотников на Кремль

Украинская атака беспилотниками на Кремль была демонстрацией силы, а также несла в себе цель сорвать проведение парада в честь Дня Победы. Об этом сообщают китайские аналитики для местных СМИ.
Как отмечают эксперты из Пекина, за этим действием последуют новые атаки. Не исключено, что они будут обагрены кровью невинных жертв.
«Цель заключалась в том, чтобы вызвать шок, сорвать предстоящий парад на Красной площади в День Победы. Показать таким образом, что Москва недалеко от поля боя, что война добралась и сюда», — сообщает бывший главный редактор китайской газеты Global Times Ху Сицзинь в авторской статье для издания.
По мнению журналиста, Россия в ходе конфликта производила удары по важным объектам украинской инфраструктуры, но никогда не направляла ракеты в офис президента Владимира Зеленского. Атака на Кремль является сигналом, говорящим, что определенные красные линии были порваны.