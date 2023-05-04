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Голубев сообщил о ночной атаке ВСУ на завод нефтепродуктов в Ростовской области

Происшествия
Голубев сообщил о ночной атаке ВСУ на завод нефтепродуктов в Ростовской области

Украинский беспилотник попытался атаковать территорию Новошахтинского завода нефтепродуктов в районе села Киселевка Красносулинского района Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале.

Нападение было совершено в ночь на 4 мая. По словам губернатора, дрон врезался в строящиеся конструкции межцеховой эстакады завода и взорвался.

Произошедшее спровоцировало небольшой пожар, который удалось потушить без привлечения оперативных служб. В результате происшествия сооружение получили незначительные повреждения, среди людей никто не пострадал.

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